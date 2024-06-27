Son olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de Adana 1954 FK'nın başında şampiyonluk yaşayan 61 yaşındaki İzmirli teknik adam, Balıkesirspor'u da bir üst lige çıkarmak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesirspor'umuz, daha önce Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerde çalışan ve şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve teknik ekibimize hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun."