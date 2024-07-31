Balıkesirspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Silifke Belediyespor'dan tecrübeli stoper Cenk Özbey ile anlaşarak defans hattını sağlamlaştıran Balıkesirspor, genç yetenek Güvenç Usta'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Güvenç Usta, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 1 maça çıktı ve kariyerinde daha önce Pazarspor'da kiralık olarak oynadı.

Yeni sezon için güçlü kadro

Güvenç Usta, 1 yıllığına Balıkesirspor'a imza atarak, kulübün genç yetenekler arasında önemli bir rol oynaması beklenen isimlerden biri oldu. Hem tecrübeli stoper Cenk Özbey hem de genç yetenek Güvenç Usta, Balıkesirspor'un yeni sezon hedeflerine ulaşması için büyük katkı sağlayacak.

Balıkesirspor, kadro güçlendirme çalışmalarıyla birlikte yeni sezon öncesi umut verici bir ekip oluşturarak, TFF 3. Lig’de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.