TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta müthiş bir form grafiği yakalayan Balıkesirspor, evinde ağırladığı Uşakspor’u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkardı. Teknik direktör İsmail Ertekin’in göreve gelmesiyle adeta yeni bir kimlik kazanan kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 35 puanla zirvedeki yerini korudu ve şampiyonluk yolunda güçlü bir adım daha attı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör İsmail Ertekin, takımının gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğunu ifade etti. "Bu kritik maçı kayıpsız geçmek bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum," diyen Ertekin, serinin devam edeceğine inandığını belirtti. "Çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda takipçilerimizle aramızdaki puan farkını daha da açmayı hedefliyoruz," sözleriyle şampiyonluk yarışındaki kararlılıklarını vurguladı.

Sezonun başından bu yana güçlü savunmasıyla dikkat çeken Balıkesirspor, Uşakspor karşısında da kalesini gole kapatarak bir kez daha rakiplerine geçit vermedi. Hücum hattında ise etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, bulduğu iki golle taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. Maç boyunca disiplinli bir performans sergileyen Balıkesirspor, hem savunma hem de hücumda dengeli bir oyun ortaya koyarak şampiyonluğa olan inancını pekiştirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ