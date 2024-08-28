TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un transferde Silifke Belediyespor'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özbey, hazırlık döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.
33 yaşındaki deneyimli oyuncu, kendi isteğiyle takımdan ayrılarak Eskişehirspor'a imza attı. Kamp dönüşü tesislerinde yeniden antrenmanlara başlayan Balıkesirspor, yarın sezon açılışını yapacağı özel maçta Bursaspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve taraftarların ücretsiz izleyebileceği karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Kaynak: DHA