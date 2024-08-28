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33 yaşındaki deneyimli oyuncu, kendi isteğiyle takımdan ayrılarak Eskişehirspor 'a imza attı. Kamp dönüşü tesislerinde yeniden antrenmanlara başlayan Balıkesirspor, yarın sezon açılışını yapacağı özel maçta Bursaspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve taraftarların ücretsiz izleyebileceği karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor 'un transfer de Silifke Belediyespor'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özbey , hazırlık döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.

TFF 1.Lig'de dördüncü hafta hakemleri belli oldu

TFF 1.Lig'de dördüncü hafta hakemleri belli oldu

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