İzmir Ticaret Odası (İZTO) geçtiğimiz hafta ilk olarak, Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen Kosova İş Günleri Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmalarını, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna ile Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç konuşmasında, İZTO ile Kosova Ticaret Odası arasında 2010 yılında imzalanan ve bu yıl Şubat ayında yenilenen kardeş oda anlaşmasının sağladığı ivme ile Kosova’dan İzmir’e gelen heyetleri İZTO’da ağırladıklarını ve ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Erkoç, enerji, sağlık ve tarım alanları başta olmak üzere iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerine değindi. T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Kosova’nın çok yönlü, derin ilişkilerimizin olduğu bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Kosova bağlarını geliştirmek için, Dışişleri Bakanlığı olarak gereken ilgi ve katkıyı vereceklerini ifade etti.

Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz, toplantının düzenlenmesini sağlayan İzmir Ticaret Odası’na teşekkürlerini iletirken Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna, Kosova’da nitelikli insan kaynağı ile enerji, maden, tarım gibi birçok alanda fırsatlar sunulduğu belirterek, Kosova Hükümetinin hibe, teşvik vb. uygulamalar ile yabancı yatırımı desteklediğini vurguladı.