Balkan Üniversiteler Birliği’nin gelecek dönem başkanı Karadağ Üniversitesi olduErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimî Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Balkan Üniversiteleri Birliği’nin (BUA) 8. Genel Kurul Toplantısı’nda yeni aday üniversitelerin tanıtımı gerçekleşirken, geçen yılki Genel Kurul toplantısında birliğe kabul edilen üyelerin katılımına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

BUA Genel Kurulu’nun ikinci oturumunda BUA’ya üyelik başvurusunda bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Polis Üniversitesi, Tiran Tarım Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi temsilcileri üniversitelerine dair sunumları gerçekleştirdikten sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bulgaristan Tsenov Ekonomi Akademisi BUA Genel Kurulu’na tanıtıldı. Oylama sürecinin ardından 9 üniversitenin BUA üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi ve BUA üye sayısı 101’e yükseldi.

BUA 2023 Tuzla toplantısında BUA üyesi olmaya hak kazanan Kanada Teknoloji Enstitüsü (Arnavutluk) Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ve Altınbaş Üniversitesi (Türkiye) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey için BUA Tüzüğü imza töreni gerçekleştirildi.

BALKAN ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİNİN GELECEK DÖNEM BAŞKANI KARADAĞ ÜNİVERSİTESİ OLDU

Yeni üyelerin imza töreninin ardından 2025 yılı BUA başkanlığı seçimine ilişkin oylamaya geçildi. Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA 2025 yılı başkanlığı noktasında Karadağ Üniversitesi ile yapılan temaslardan bahsederek BUA 2025 yılı başkanı olarak Karadağ Üniversitesini önerdi ve bu öneri BUA Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, BUA 2026 yılı başkanı olarak ise Prizren Üniversitesi adaylık teklifinde bulundu ve Prizren Üniversitesinin başkanlık teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

BUA Genel Sekreteri ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; BUA 2024 Başkanı ve Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha’ya BUA Başkanlık Sertifikasını takdim ederek BUA’ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

BUA 2024 yılı Başkanı Prof. Dr. Artan Hoxha, toplantıya katılan yeni dönem başkanı Karadağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sanja Pekovic’e birliğin simgesini teslim etti.

Genel Kurul Toplantısı, BUA üyelerinin çekildiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.