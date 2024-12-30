Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşanan trajik olayda, AK Parti Adana İl Genel Meclis Üyesi Serdar Güldalı, 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Adana’nın Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Aşık Sefai Sokak’ta bulunan Park Apartmanı’nda meydana gelen olay, çevrede büyük üzüntü yarattı. 57 yaşındaki iki çocuk babası Serdar Güldalı, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan Güldalı, yakınlarının müdahalesiyle özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede ameliyata alınan Güldalı, doktorların yoğun çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili araştırma başlatılırken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.