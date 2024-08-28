İstanbul'un Kartal ilçesi Petrol İş Mahallesi'nde, gece saat 02.00 sularında altıncı kattaki bir dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri panik içinde dışarıya çıktı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi bariyerlerle çevirdi. Apartmanda yaşayanlar, geceyi evlerine dönmeyip araçlarında geçirirken, ekipler olayın nedenini araştırmaya başladı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan apartman sakini Erol Altan, "Biz oturuyorduk, bir anda gürültü oldu. Balkonda çökmüş. Ben korkmadım, umurumda bile olmadı ama komşularım korktu. Böyle olaylardan korkmam. Hatta bu olay beni memnun etti, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenlerin gürültüsü bitti, şimdi bina boş. Patron benim, sakin bir şekilde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.