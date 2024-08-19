21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunarak Brezilya'nın ünlü Basileu França Topluluğu tarafından sahnelenen "Ballet Latino Tango"yu izleyiciyle buluşturdu. Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, ilk kez sahne alan topluluk, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Unutulmaz Performans

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen gösteri, "Capricho", "Ginga" ve "A Fuego Lento" olmak üzere üç bölümü içeren dinamik bir performans olarak izleyici karşısına çıktı. Sanat Yönetmenliğini Simone Malta’nın üstlendiği "Ballet Latino Tango", Brezilya’nın zengin dans kültürünü ve tango ile Latin Amerika’nın ritimlerini harmanlayarak festivalin önemli anlarından birine imza attı.

Festivalin Kapanışı

Festivalin kapanışı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahnelenecek olan Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sunulacak "Zorba" balesi ile yapılacak.