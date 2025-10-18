İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda güvenlik riski oluşturan 360 metruk binanın yıkımına başladı. İlk etapta 1090 Sokak’taki iki tehlikeli yapı ortadan kaldırıldı.

Ballıkuyu’da yıkımlar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içinde yer alan terk edilmiş yapıların yıkımına başladı. Alanı yedi bölgeye ayıran ekipler, “yıkılacak derecede tehlikeli metruk yapılar”, “giriş çıkışa açık metruk yapılar” ve “giriş çıkışa kapalı metruk yapılar” olmak üzere sınıflandırma yaparak 360 yapı tespit etti.

Bölge halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak faaliyetlerin önlenmesi için yıkılma tehlikesi olan yapılara müdahale başladı.

İlk mesaide iki yapı yıkıldı

Yaklaşık 48 hektarlık kentsel dönüşüm alanı içindeki Ballıkuyu Mahallesi 1090 Sokak’ta yer alan 4 ve 8 numaralı binalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yıkıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Seha Özmen, “Metruk yapıların çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına ortadan kaldırıldığını” belirterek, şunları söyledi:

“Şu an iki yapımızla yıkıma başladık. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla encümen kararı almıştık. 360 yapıyı belirli periyotlarda, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yıkacağız.”

“Vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürüldüğünü vurgulayan Özmen, süreci şöyle özetledi:

“Başkanımız sahada incelemelerde bulunmuş, vatandaşlarımızla görüşmüş ve taleplerini dinlemişti. Bu saha çalışmasının ardından, çevrede yaşayanların can ve mal güvenliği riskini ortadan kaldırmak için yıkımlara başladık.”

Kentsel dönüşüm süreci devam ediyor

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında belirlenen ve Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, 48 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Bu bölge; Ballıkuyu Mahallesi’nin tamamını, ayrıca Akarcalı, Kosova, Kocakapı ve Yeşildere mahallelerinin bir kısmını içeriyor.

Hak sahipliği, tespit ve değerleme çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.