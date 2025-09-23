"France Football" tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Ousmane Dembele oldu. Yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü Lamine Yamal kazandı.

Ballon d'Or 2025 ödülü sahibini buldu

"France Football" tarafından düzenlenen ve futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or’un 2025 yılı kazananı belli oldu. Paris Saint-Germain’in Fransız yıldızı Ousmane Dembele, 2025 Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Tören, Paris’te gerçekleştirildi ve Dembele ödülünü aldı.

Yılın en iyi genç oyuncusu Lamine Yamal

2025 Ballon d'Or’da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü Lamine Yamal kazandı. Genç oyuncu, ödülünü tören sırasında alarak gelecekteki futbol dünyasında da büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Yılın en iyi kalecisi Gianluigi Donnarumma

Lev Yaşin Ödülü, Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma’ya verildi. Donnarumma, bu ödüle, harika performanslarıyla layık görüldü ve 2025 yılında dünyanın en iyi kalecisi seçildi.

Yılın kulübü Paris Saint-Germain oldu

Bu yılın yılın kulübü ödülünü Paris Saint-Germain kazandı. PSG, hem oyuncu kadrosu hem de uluslararası başarılarıyla bu ödüle değer bulundu.

Yılın Teknik Direktörü Luis Enrique seçildi

Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Johan Cruyff Ödülü de Luis Enrique'nin oldu. Törende, teknik direktörlerin etkisi de takdir edildi.

En iyi forvet Viktor Gyökeres

Gerd Müller Trophy’yi kazanan Viktor Gyökeres, 2025 yılının en iyi forveti olarak ödüllendirildi. Gyökeres, performansıyla dikkat çekmeye devam etti.

Kadınlar Ballon d'Or Ödülü: Aitana Bonmati

Barcelona forması giyen Aitana Bonmati, kadınlar Ballon d'Or ödülünü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında üst üste kazandı. Bonmati, 3 kez üst üste ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.