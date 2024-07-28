Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Bandırma karayolu üzerinde gerçekleşen kazada tır ve otomobil çarpıştı. Feci kazada üç kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı ve İdris Mandacı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan Neslihan D., 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.