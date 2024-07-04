Bandırma Müftülüğü, Haydarçavuş Camii önünde kutsal topraklardan dönen hacılar için düzenlenen törenle, hacıları aileleriyle buluşturarak duygusal anların yaşandığı bir anıya dönüştürdü.

Bandırma Müftülüğü tarafından Haydarçavuş Camii önünde düzenlenen törende, kutsal topraklardan dönen hacılar büyük bir coşkuyla karşılandı. Hacılar, meydanda aileleri ve müftülük personeli tarafından çiçeklerle karşılandı ve bu anlamlı buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı hacılar gözyaşlarına hakim olamazken, aileleriyle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Sağlıklı ve eksiksiz geri döndük"

Bandırma ilçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan, törende yaptığı konuşmada hacıların 48 günlük manevi bir yolculuktan döndüklerini belirterek, "Hac farizasını yerine getirmeden önce ilk gün bizleri güzel bir şekilde uğurladılar ve aynı şekilde çok güzel karşılandık. Rabbim herkesten razı olsun. Hac yolculuğumuzda 179 kişi vardı ve sağlıklı, eksiksiz bir şekilde geri döndük. İnanıyorum ki 179'u çok memnun kaldılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu çok güzeldi. Rabbime şükürler olsun memleketlerimize sağ salim dönebildik" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin, toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ve manevi değerleri ön plana çıkardığını belirten Müftü Pehlivan, hacıların dualarının kabul olması dileğinde bulunduğu açıklamasına ekledi.

Bandırma'da düzenlenen karşılama töreni, hacıların aileleriyle bir araya gelmesini sağlayarak toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Müftü Abdülhamit Pehlivan ve Bandırma Müftülüğü, ileriki yıllarda da benzer etkinliklerle toplumun manevi ve sosyal bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.