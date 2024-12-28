Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu’nun yıkım çalışmalarında sona gelindi. Çatı söküm işlemlerinin ardından kepçelerle devam eden yıkım, hızlı bir şekilde ilerliyor ve 1 Ocak 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Basketbol tarihinde önemli bir yer

Bir dönem Türkiye ve Avrupa basketbol liglerinde mücadele eden Bandırma Banvit Basketbol Kulübü’ne ev sahipliği yapan bu salon, sadece spor karşılaşmalarıyla değil, çocuklara ve ailelere basketbol sevgisi aşılamasıyla da biliniyordu. Ancak 2020 yılında Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından tadilat sürecine giren yapı, zamanla atıl duruma düştü ve kullanılmaz hale geldi.

Yıkım çalışmalarında son durum

Koruma altına alınmadığı için yağmalanan ve kullanılamaz duruma gelen spor salonu, Bandırma halkı için hem bir üzüntü kaynağı hem de modern bir spor salonu umudu yarattı. Yıkımı gerçekleştiren ekipler, kullanılabilir durumdaki malzemeleri dikkatle ayırdı. Binanın yüzde 80’i tamamen yıkılmış durumda ve geriye sadece ana caddeye bakan kısmı kaldı.

Yeni spor salonu için ilk adımlar atılıyor

Bandırma’nın spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Kara Ali Acar Spor Salonu’nun yerine modern bir spor kompleksi inşa edilmesi planlanıyor. Yıkım işleminin ardından ihale sürecinin başlatılacağı ve inşaatın hızla ilerleyeceği öğrenildi.