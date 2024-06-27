Bandırma Ticaret Odası, kadın istihdamını artırmak ve kadınların mesleki yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir proje olan "Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz"u başlattı. Bandırma İlçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde yürütülecek olan proje kapsamında, kadın katılımcılara Çelik Kaynakçılığı eğitimi verilecek.

Proje, daha önce kadınlar için düzenlenen eğitim programlarına yeni bir boyut kazandırarak hayata geçirilmiştir. Kurs, toplamda 400 saat sürecek olup, katılımcılar kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış "Çelik Kaynakçısı" belgesi almaya hak kazanacaklar.

Eğitim kursu, Eylül-Ekim ayları arasında başlaması planlanıyor. Başvuruların 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Programa katılmak isteyen kadınların en az okuryazar düzeyde olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve sağlık durumlarının uygun olması bekleniyor.