Balıkesir’in Bandırma ve Edremit ilçelerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasında önemli sonuçlar alındı. Operasyon sırasında, 6 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli yasadışı materyallere el konuldu.

Arama ve denetimlerde elde edilenler

Bandırma ve Edremit ilçelerinde yapılan asayiş ve narkotik denetimleri çerçevesinde, toplam 1.389 kişi sorgulandı. Ekipler, operasyon sırasında 2 adet ruhsatsız tüfek ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Ayrıca, uyuşturucu madde olarak bilinen 5 gram bonzai ve 2 adet extacy hapı da bulundu.

Operasyon sırasında yakalanan 6 şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.