Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. İki ayrı çalışma sonucunda toplamda 40.58 gram metamfetamin, 166 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Adli makamlara sevk edilen M.A. (22), K.E. (22), C.C.E (23) ve A.B. (26) isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.