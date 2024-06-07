Bandırma'nın akademik çevresi, kentin geleceğine yönelik önemli bir adım atarak "Bandırma Akademik Odalar Platformu"nu (BAOP) kurdu. Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu temsilcileri, bu önemli girişimi duyurmak için bir araya geldi.

9 akademik oda temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, Bandırma Akademik Odalar Platformu'nun kuruluşu ve hedefleri ele alındı. Toplantıda BAOP'un dönem sözcüsü olarak Salih Yaldız seçildi. Yaldız, platformun Bandırma'da kamuoyuna tanıtılacağını ve kentte etkili bir platform olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaldız ayrıca, "BAOP, akademik odaların ve uygun görülen kurumların temsilcilerini kapsayan bir platformdur. Bölgedeki tüm arkadaşlarımızla fikir alışverişini sürdüreceğiz ve birlikte çözüm odaklı çalışmalar yapacağız. Bandırma'dan yola çıkarak, bölgedeki diğer ilçelerin de sorunlarına çözüm üreteceğiz" dedi.

Platformun oluşturulması sürecinde emeği geçen tüm akademik odalara teşekkür eden Yaldız, BAOP'un Bandırma ve çevresindeki akademik dünyanın sesi olmayı amaçladığını vurguladı.