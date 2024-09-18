Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, belediye çalışanı Halil Durmaz (31) hayatını kaybetti. Olay, otları biçme çalışması sırasında bir aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan araç takla attı

İki gün önce Adnan Menderes Meydanı’ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne seyir halinde olan aracın sürücüsü A.N.Y. (25), direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atmasına neden oldu. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında çalışmakta olan Halil Durmaz’a çarparak ağır yaraladı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz, iki gün süren yoğun bakım tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Sürücü A.N.Y., ilk başta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak Halil Durmaz’ın vefatının ardından tekrar gözaltına alındı.