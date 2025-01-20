Bandırma’da Altyapı Güçleniyor Rögar Temizliği Tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ ekipleriyle Bandırma’daki tüm ana rögarların detaylı temizlik çalışmalarını başarıyla tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağlanan vidanjör desteğiyle yürütülen çalışmalar, yaklaşık 10 gün sürdü.

Şiddetli yağışlarda oluşabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen bu temizlik çalışmalarıyla kentin altyapısı güçlendirildi. Yetkililer, temizlenen rögarların daha verimli bir şekilde çalışarak olası taşkın risklerini en aza indireceğini belirtti.

Altyapı güçleniyor, yaşam kalitesi artıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Kentimizin altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vidanjör desteği ve ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla Bandırma genelinde önemli bir sorunun önüne geçilmiş oldu.”