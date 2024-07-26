Bandırma'da sardalya sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde bu yıl sardalya bolluğu yaşanıyor. Mevsim balığı olan sardalya, tezgahlarda kilosu 150 liradan alıcı buluyor ve vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık olarak öne çıkıyor.

Sardalya tezgahları şenlendiriyor

Balıkçı Barış Deniz, sardalyanın tezgahlarda yerini aldığını belirterek, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı satışlarımızda bir miktar düşüş olsa da, sardalya en çok tercih edilen balık oldu. Şu an ızgarası, tavası tam zamanı. Sardalyanın yanı sıra istavrit, hamsi, mezgit, alabalık, çipura ve levrek de tezgahlarda yerini alıyor" dedi.

Balık fiyatları ve av yasağı

Balık fiyatlarına değinen Barış Deniz, "Sardalyanın kilosu şu an 150-200 lira arası, hamsi 250 lira, mezgit 250-300 lira bandında. Deniz levrek tanesi 120 TL, büyük olanı 175 TL, deniz çupra tanesi 120-175 TL arasında değişiyor. İstavrit, hamsi, mezgit ve alabalığın kilosu 200 TL, mırmırın kilosu ise 250 TL'den alıcılarını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Av yasağının devam ettiğini hatırlatan Deniz, büyük teknelerin denize çıkamadığını ve bu nedenle küçük teknelerin her gün taze ve günlük balık getirdiğini belirtti.