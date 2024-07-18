Bandırma ilçesindeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı. Vatandaşlar tarafından ahırdaki hayvanlar tahliye edilirken, yangın çok sayıda saman balyasının tutuşmasıyla hızla otluk araziye sıçradı.

Büyük zarara yol açtı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek saatler süren çabalar sonucu yangını güçlükle kontrol altına aldı ve söndürdü. Yaklaşık bin dönümlük arazinin etkilendiği yangın, Bandırma'da büyük bir zarara yol açtı.