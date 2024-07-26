Bandırma’da kamu yararına yapılan çalışmalar kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 10 yükümlü yarıyıl tatilinde okullarda bakım ve temizlik işlerini yürütüyor. Bu kapsamda, Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu'nun 36 derslik, koridor ve bahçelerinde boya, tamirat ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerden okul ziyareti

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Bandırma İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Hacı Emre Gökşen, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç okulda ziyaret gerçekleştirdi.

Kamu yararına çalışma ve eğitim

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, “Bandırma'daki 12 okulun boya, tadilat, temizlik ve bakım işlerini yükümlülerimizle birlikte yapıyoruz. 2024 yılı içerisinde toplam 154 yükümlüye kamu çalıştırılması yaptırılmıştır. Şu anda Bandırma’da 24, Erdek’te 18, Gönen’de 11, Marmara’da 3 ve Manyas’ta 1 yükümlü olmak üzere toplam 57 yükümlü kamu yararına çalışmalar gerçekleştirmektedir” açıklamasında bulundu.

Okul bakım çalışmaları devam ediyor

Deniz, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği doğrultusunda, Ali Fahri İşeri İlkokulu'nun 26 dersliği, 15 Temmuz Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu'nun 28 derslik, koridor ve bahçelerinin boya, badana ve temizlik işlerinin yapıldığını belirtti. Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu'ndaki çalışmalar ise devam ediyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmalarla, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Yarıyıl tatilinde yapılan bu bakımlar sayesinde, öğrenciler temiz ve yenilenmiş sınıflarda eğitim alacak.