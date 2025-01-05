Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, çalıştığı hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Derviş Hüseyin Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ayrıntıları

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir noktada meydana geldi. Durgan, mesai arkadaşıyla birlikte Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek için yola çıkmıştı. E.S. yönetimindeki otomobil, Korozman Kavşağı’nda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada, otomobilin kapısının açılması sonucu düşen Derviş Hüseyin Durgan, ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Ancak, yoğun bakımda iki gün süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durgan’ın sağlık mesleği dışında Emek Tiyatrosu’nda aktif olarak sahne aldığı ve sadece 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Bandırma Şehir Mezarlığı’na defnedilecek

Durgan’ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Bandırma 100. Yıl Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı’na defnedilecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.