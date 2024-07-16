Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın nedeniyle fırında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Fırının faaliyetlerine devam edip edemeyeceği ise hasar tespit çalışmalarının ardından belirlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, fırının içinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi Kaşif Acar Caddesi'nde yer alan bir simit fırınında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Fırının içindeki odunlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde bulunan bir simit fırın ında çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.