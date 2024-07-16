Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir simit fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Hızlı müdahale ile söndürüldü

Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi Kaşif Acar Caddesi'nde yer alan bir simit fırınında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Fırının içindeki odunlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, fırının içinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

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Maddi hasar ve yangının sebebi

Yangın nedeniyle fırında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Fırının faaliyetlerine devam edip edemeyeceği ise hasar tespit çalışmalarının ardından belirlenecek.

Editör: Simge Akbulut