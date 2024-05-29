Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Dut Limanı yolunda durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde kaçak midyeler ele geçirildi. Araçta bulunan 33 çuval midyenin, araçtaki şahısların su ürünleri nakil ruhsat tezkeresi olmaksızın avlanıp nakledildiği tespit edildi.

79 bin 500 TL para cezası

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, su ürünleri kanununa aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçlamalarıyla 3 kişiye toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen canlı midyeler ise denize geri döktürüldü.