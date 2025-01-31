Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bandırma Belediyesi, çevre dostu ve dayanıklı kompozit ızgaralar kullanarak kaldırımları modernize ediyor.

Ağaç dipleri için çevre dostu çözüm

Çalışmalar kapsamında kaldırımlardaki ağaç diplerinde zamanla oluşan düzensiz görüntüler giderilerek yerine dayanıklı kompozit ızgaralar yerleştirildi. Yetkililer, bu uygulamanın hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklediğini hem de kaldırımlara estetik bir görünüm kazandırdığını belirtti.

Güvenli ve konforlu yürüyüş alanları yapıldı

Uzun ömürlü yapısıyla bakım maliyetlerini azaltan kompozit ızgaralar, aynı zamanda kent estetiğine katkı sağlıyor. Vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir yürüme alanı oluşturulan bu çalışmaların, Bandırma genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.