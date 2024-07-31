Bandırma'nın çeşitli noktalarındaki kapalı otobüs durakları, gece saatlerinde sokakta kalan kişilerin geçici barınma alanı haline gelmiş durumda. Genellikle yolcuların hava koşullarından korunarak rahatça beklemeleri için tasarlanan bu duraklar, artık gece geç saatlerde otel gibi kullanılıyor.

Bu durum, sabah erken saatlerde duraklarda bekleyen üniversite öğrencileri ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden vatandaşlar için sorun oluşturmaya başladı.

Sabah saatlerinde güvenlik sorunları

Geceyi otobüs duraklarında geçiren kişiler, sabah saatlerinde duraklarda bekleyen diğer vatandaşlar için endişe ve tedirginlik kaynağı haline geliyor. Duraklarda uyuyan kişilerin, durakta bekleyen yolcuların güvenliğini tehlikeye atabileceği ve bu durumun sabah saatlerinde huzursuzluk yarattığı ifade ediliyor. Özellikle üniversite ve hastane çalışanları ile öğrenciler, bu sorun nedeniyle geç saatlerde duraklarda rahatça bekleyemediklerini belirtiyor.

"Huzurumuz kalmadı"

Duraklarda barınma sorununun bir an önce çözülmesini isteyen vatandaşlar, duraklarda güvenliğin artırılmasını talep ediyor. “Duraklarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Şu anda burada güvenli bir şekilde bekleyemiyoruz ve huzurumuz kalmadı,” diyen vatandaşlar, yetkililerden bu soruna acil bir çözüm bulunmasını bekliyor.