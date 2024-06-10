Edinilen bilgilere göre, Tugay G., Edincik Mahallesi'nden evine dönmekteyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kaza anında kask takmayan Tugay G., başını sert bir şekilde duvara çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik amacıyla sarı şerit ile çevirdi.
Jandarma ekipleri, kaza mahallinde gerekli incelemeleri ve tutanakları tamamladıktan sonra Tugay G.'nin cenazesini Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Editör: Simge Akbulut