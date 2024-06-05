Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, genel güvenliğin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla O.C.'nin ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 0.47 gram Bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca parçası, 4 adet Lyrica uyuşturucu sentetik ecza hap, 1.58 gram metamfetamin, 2 adet rambo bıçağı ve 7 adet dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri arama sırasında O.C.'nin ikamette olmadığını fark etti. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda, O.C.'nin ikametinin yanındaki binanın çatı kısmında halının içine sarılarak saklandığı tespit edildi ve hemen gözaltına alındı.

O.C.'nin UYAP sisteminde, TCK 191 ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından iki ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak 6136 SKM silah ticareti ve TCK 191 suçlarından tahkikat başlatıldı.