Bandırma’da silahlı yağma suçundan aranan Y.D. adlı şahıs, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonların süreceği açıklandı.
Y.D. Bandırma’da saklandığı evde yakalandı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, silahlı yağma suçundan aranan 30 yaşındaki Y.D., Bandırma ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalandı.
Y.D. cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların halkın güvenliği için aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: İHA