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Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların halkın güvenliği için aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, silahlı yağma suçundan aranan 30 yaşındaki Y.D., Bandırma ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalandı.

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