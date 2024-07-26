Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler hız kazandı. Bandırma Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı ve evrak kontrollerine titizlikle yer verildi.

Denetimlerde sıkı kontrol

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafiğe uygun olmayan araçlara da para cezası kesildi. Ticari faaliyet gösteren araçların yanı sıra şoförlerin sürücü belgeleri ve SRC belgeleri de kontrol edildi. Motosiklet sürücülerinin evrakları da titizlikle incelendi. Kuralları ihlal eden ticari taksi ve motosiklet sürücülerine karşı cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin süreceği belirtildi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerin Bandırma'nın farklı bölgelerinde devam edeceğini ve bu tür uygulamaların trafik güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtti. Bu denetimler, trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek ve yaya ile sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.