Bandırma'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kâşif Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 10 AHZ 350 plakalı motosiklet ile yan yoldan çıkan 10 ABN 437 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine göre, motosikletlerin çarpışmasıyla Yalçın B. yönetimindeki 10 AHZ 350 plakalı motosiklet savruldu.

Yaralanan kişilerden Yalçın B. olay yerinde bir süre kalkamadı ve durumu ağır olduğu için 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı Serdar İ. ise ayakta tedavi edildi. Emniyet ekipleri, olay yerine ulaşarak kaza alanını güvenlik altına aldı ve çevredeki meraklı vatandaşları uzaklaştırarak sağlık ekiplerine çalışma ortamı sağladı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüleri ve olayın ayrıntılarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.