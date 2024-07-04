Çanakkale - Bursa istikametine ilerleyen tırın dorsesi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu Üstgeçidi’ne çarptı ve üst geçitte asılı kaldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Trafik kilometrelerce durdu

Kaza yerinde hızlıca müdahale eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği kontrol altına almak amacıyla akışı tek şeritten sağladı. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Yükünü indirdikten sonra dorsesini açık unutan tır sürücüsü, Bandırma Korozman Kavşağı’nda bulunan üst geçitten geçerken, açık kalan damperli dorse üst geçide takıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Temizleme çalışmaları yapıldı

Kazanın ardından tır şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan vinç ile üst geçitte takılı kalan dorse kaldırıldı ve cadde tekrar trafiğe açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri de üst geçitte meydana gelen hasar ve yola düşebilecek parçalar için gerekli temizleme çalışmalarını yaptı.