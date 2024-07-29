Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 ve 18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen iki ayrı kazada, tırların dorselerinin açık kalması sonucu üst geçit ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kazaların ardından kullanıma kapatılan üst geçidin onarımı, aradan geçen 25 güne rağmen henüz tamamlanmadı. Bu durum, Bandırmaspor taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Kazaların ayrıntıları ve üst geçidin durumu

Bandırma’da yaşanan iki ayrı kazada, tır dorselerinin üst geçide çarpması sonucu büyük hasar meydana geldi. 13 gün arayla gerçekleşen kazaların ardından üst geçit tamamen kullanılamaz hale gelerek trafiğe kapatıldı. Üst geçidin onarımına başlanması beklenirken, geçen 25 günlük süre zarfında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Bandırmaspor taraftarlarının tepkisi

11 Ağustos’ta oynanacak olan Bandırmaspor maçına kısa bir süre kala, taraftarlar üst geçidin hala onarılmamış olmasına büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren Bandırmaspor taraftarları, Bandırma Belediyesi’ni eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar, belediye yetkililerinin sorumluluğu üstlenip, onarım çalışmalarını bir an önce başlatmasını talep ediyor.