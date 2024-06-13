Operasyonda ele geçirilenler

17,93 gram sentetik kannabinoid (Bonzai)

6,72 gram metamfetamin

3 adet sentetik ecza hap

2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 2 şahıs hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Bugün de Bandırma ilçemizde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.