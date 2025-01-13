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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vidanjörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Durumu fark eden şoför, hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple 10 AKR 862 plakalı vidanjör alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın şoför bölümü tamamen kullanılmaz hâle geldi.

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