Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Günaydın Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın en üst katında ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Ev sahibi ya da bina sakinleri ocakta pişirilen yemeğin zamanla yanması sonucu çıkan dumanı fark ettiğinde, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı iki itfaiye aracı, dar yol ve hatalı parklar nedeniyle kısa sürede olay yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi yangın tüpü ile yaparak alevlerin yayılmasını engelledi ve yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Dar yol ve hatalı park yeri itfaiyenin işini zorlaştırdı

İtfaiye araçlarının olay yerine ulaşımında yaşanan gecikmenin sebepleri arasında, yolun dar olması ve çevredeki hatalı parklar yer aldı. Ayrıca, siren seslerini duyan meraklı vatandaşlar, olay yerine akın ederek yoğunluğa neden oldu ve itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı.