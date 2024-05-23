Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, halk buluşmalarına Bandırma'dan başladı. Büyük ilgi gören etkinlikte, Bandırma’ya yapılacak hizmetler için yol haritasının hazır olduğunu duyurdu.

Büyükşehir’in ilk durağı Bandırma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma’da gerçekleştirdiği halk buluşmasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat da hazır bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bandırma’nın son 10 yılda yeteri kadar hizmet almadığını belirtti. Akın, “Bandırma’nın hizmet açığını kapatmak tüm Balıkesir için önemli. Yol haritamız hazır,” dedi.

1/5 binlik planlar tamamlanmak üzere

Ahmet Akın, Bandırma için önemli planların hazırlık aşamasında olduğunu vurguladı. “1/5 Binlik planların sonuna yaklaştık. Ardından Bandırma Belediyesi ile 1/Binlik planları da tamamlayacağız. Böylece Bandırma’nın gelişimini hızlandıracağız,” şeklinde konuştu.

Bandırma'ya modern kültür merkezi

1999 yılında temeli atılan ancak tamamlanamayan Kültür Merkezi hakkında da bilgi veren Akın, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde Bandırma Kültür Merkezi’nin yapımını üstlenmiştik. Seçimlerin araya girmesiyle gecikme yaşandı, ancak ihale süreci tamamlanmak üzere. Kısa sürede inşaatı bitirip Bandırma’ya modern bir Kültür Merkezi kazandıracağız,” dedi.

Askeri Çamlık alanı için çalışmalar sürüyor

Eski Askeri Çamlık alanı hakkında da açıklamalarda bulunan Akın, “Yücel Yılmaz döneminde hazırlanan proje, Bandırmalılar tarafından eleştirilmişti. STK’lar konut alanları, benzinlik ve otel gibi yapılaşmalara karşı çıkmıştı. Şimdi, bu alan için en iyi projeyi hazırlamak üzere mutabakat çalışmalarımız devam ediyor,” ifadelerini kullandı.