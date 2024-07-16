Bandırma ilçesindeki Korozman Kavşağı Köprülü üst geçitte meydana gelen zincirleme kaza, 5 aracın karışması sonucu 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Bursa yönüne seyreden B.A. yönetimindeki 10 AJB 106 plakalı otomobilin, köprü üzerinde trafik nedeniyle yavaşlayan 34 GGU 288 plakalı araca çarpmasıyla başladı. Ardından 34 GGU 288 plakalı araç, 10 PA 185, 66 DZ 648 ve 10 ALG 325 plakalı araçlara çarptı ve zincirleme kaza gerçekleşti.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Kaza sonucu 2 sürücü ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Kazanın oluş sebebi ve detayları yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.