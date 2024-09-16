Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından özgürlüğüne kavuşan Bandırma'nın Kurtuluşu’nun 102. yılı, 16-17 Eylül tarihlerinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler, tarihi anmaları, sergileri ve konserleri içeriyor.

Etkinlik programı

16 Eylül Pazartesi

17:00 - “Bir Zamanlar Bandırma” Fotoğraf Sergisi Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak sergi, Bandırma'nın tarihine ışık tutacak görsellerle dolu.

17:30 - Milli Mücadele Kahramanı Albay Bekir Sami Günsav’ın Anıt Heykel Açılışı Sahil Bandı’ndaki törenle, milli mücadelenin önemli isimlerinden Albay Bekir Sami Günsav anılacak.

18:00 - “Bekir Sami Günsav ve Milli Mücadele” Söyleşi Nikah Salonu’nda gerçekleşecek söyleşiye, Kaf-Dav Başkanı Muhittin Ünal konuşmacı olarak katılacak. Turgutlu'da 16-20 Eylül hava durumu: Az bulutlu ve parçalı bulutlu günler!

17 Eylül Salı

09:00 - Çelenk Sunma Töreni Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak resmi törenle, kurtuluş savaşında hayatını kaybedenler anılacak.

09:45 - Kutlama Töreni Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşecek törende, Bandırma’nın kurtuluşu coşku ile kutlanacak.

11:30 - Anma Töreni Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı’nda, son kurşunun atıldığı yer anılarak özgürlük mücadelesi yad edilecek.

20:00 - Son Kurşun Belgesel Gösterimi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak belgesel gösterimi, Bandırma’nın kurtuluş öyküsünü gözler önüne serecek.

20:30 - Emre Altuğ Konseri Bandırma’nın Kurtuluşu’nun coşkusunu artıracak olan Emre Altuğ konseri, Cumhuriyet Meydanı’nda izleyicileriyle buluşacak.

Etkinliklerin detayları

Etkinlikler, Bandırma’nın tarihine ve kültürüne olan bağlılığı pekiştirecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir program sunan kutlamalar, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri bir araya getirecek.