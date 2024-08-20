Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, 2024-2025 Trendyol 1. Lig sezonunun başarılı bir başlangıç yaptığını ve takımın bu dönemdeki performansının motivasyonlarını artırdığını ifade etti. Ayrıca, Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan değişikliklerin de takımın başarısına olumlu etkide bulunacağını belirtti.

Başarıyla başlayan sezonun motivasyonu

Serdar Kuter, sezonun ilk iki haftasında elde edilen galibiyetlerin takımın kendine olan güvenini artırdığını ve motivasyonu yükselttiğini söyledi: “Henüz ligin çok başındayız. Lig uzun bir maraton ve bu yüzden maç maç değerlendirme yapıyoruz. Başlangıçta elde edilen galibiyetler, takımımızın birlikteliğini pekiştirdi ve bu doğal olarak motivasyonu artırıyor. Dirençli ve mücadeleci bir takım hedefledik ve her maça bu anlayışla yaklaşıyoruz.”

Onur Göçmez Tesisleri

Kuter, Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan yeniliklerin takıma olan katkısına dikkat çekti: “Tesislerimizde önemli değişiklikler gerçekleştiriyoruz ve bu değişikliklerin takımımıza olumlu yansıdığını görüyoruz. Futbolcularımız artık uzun mesafeler katetmeden tesislerde konaklayabiliyorlar ve antrenmanlarını burada yapabiliyorlar. Bu durumun bize büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz çünkü tesisimizdeki çalışmalar geçtiğimiz yıl ligin ikinci yarısına yetişmişti. Takım birlikteliği açısından bu çok önemliydi.”

Antrenman sahalarının isimlendirilmesi

Kuter, tesislerdeki antrenman sahalarının isimlendirilmesiyle ilgili kararlarını da açıkladı: “Bandırmaspor yönetimi olarak önemli bir karar aldık. 1 numaralı antrenman sahamıza kurucu başkanımız Hasan Sur’un, 2 numaralı antrenman sahamıza ise 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde İskenderun'da hayatını kaybeden Uğur Kurt’un ismini verdik. Ayrıca, 3. antrenman sahamızın yapımı devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanacak. Üç antrenman sahasıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dönem geçirmeyi planlıyoruz.”