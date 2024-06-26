Khao niao mamuang (Tayland)
Tatlı hindistan cevizi kreması ve mangodan oluşan tropik bir cennet.
Currywurst (Almanya)
Sosis, köri sosu ve baharatlarla Berlin'in ikonik lezzeti.
Hoeori gamja (Güney Kore)
Kıvrımlı ve çıtır patates tornado, sokak lezzetlerinin kralı.
Bungeo-ppang (Güney Kore)
Balık şeklindeki hamur işinin içinde tatlı sürprizler: fasulye, peynir...
Pani ca Meusa (İtalya)
Dana dalağı ve ciğeriyle cesur bir lezzet, İtalyan mutfağının karanlık yüzü.
Poutine (Kanada)
Patates, sos ve peynirden oluşan klasik bir Kanada doyurucu.
Asinan (Endonezya)
Turşu sebzeler, meyveler ve fıstıklarla dolu, ekşi tatlı bir salata.
Bunny Chow (Güney Afrika)
Ekmek somununun içinde et ve sebzelerle dolu lezzetli bir kap.
Takoyaki (Japonya)
Ahtapot dolgulu, ağızda dağılan sıcacık mücevherler.
Muz Kızartması (Filipinler)
Manila sokaklarının tatlı ve çıtır simgesi.
Editör: Emirhan Bol