Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ve şiddet olaylarının ardından, Başbakan Şeyh Hasina Vecid istifa etti ve ülkeden ayrıldı. Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, geçiş hükümeti kurulacağını ve ülkenin sükunetini yeniden sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını açıkladı.

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ve şiddet olaylarının ardından, Başbakan Şeyh Hasina Vecid istifa etti ve ülkeden ayrıldı. Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, geçiş hükümeti kurulacağını ve ülkenin sükunetini yeniden sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını açıkladı.

Şeyh Hasina’nın istifası ve ülkeyi terk etmesi

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in resmi konutundan ayrıldığını ve ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Hasina'nın Hindistan'a helikopterle geçtiği bildiriliyor. Bu gelişme, ülke genelinde büyük bir etki yarattı.

Başkent Dakka’daki göstericiler, Başbakan’ın konutunu basarak içerideki eşyaları dışarı çıkardı. Ayrıca, Avami Birliği Partisi'nin binasını ateşe verdiler. Hindistan hükümeti, Bangladeş sınırında yüksek alarm durumu ilan etti ve bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Ordu ve geçiş hükümeti

General Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarının ardından geçiş hükümetinin kurulacağını ve siyasi partilerle görüşmeler yapılarak çözüm arayışına girileceğini belirtti. Ayrıca, şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmaların başlatılacağı ifade edildi.

Geçiş hükümetinin kurulmasının ardından, şiddet olaylarının durulması halinde sıkıyönetim uygulamasına gerek kalmayacağı vurgulandı. Ordu, protestoların sona ermesi için çeşitli önlemler alacak.

Protestoların kökeni ve etkileri

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararına tepki olarak temmuz ayında büyük çaplı protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında 147 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Sonrasında ise ölü sayısının 200’ü aştığı iddiaları ortaya atıldı.

Hükümet, protestoları kontrol altına almak için internet kesintisi ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemler aldı, ancak bu adımlar tansiyonu düşürmedi. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından gösteriler sonlandırıldı. Ancak, hükümet karşıtı öğrenciler ve Cemaat-i İslami Partisi'nin yasaklanması nedeniyle yeniden protestolar başladı.

4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yaşanan son hükümet karşıtı protestolar sırasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Protestocular, adalet talebiyle ve kamuda kontenjan kararlarına karşı eylemlerini sürdürdü.