En çok alım yapılan hisseler

26 Ağustos 2024 tarihinde saat 13.45 itibarıyla Bank of America’nın Borsa İstanbul’da en çok alım yaptığı hisseler şunlar:

Bim Marketler (BIMAS): 108,84 milyon TL Garanti Bankası (GARAN): 69,25 milyon TL Akbank (AKBNK): 68,11 milyon TL Vakıf Bank (VAKBN): 43,64 milyon TL Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): 37,08 milyon TL

En çok satış yapılan hisseler

Aynı zaman diliminde Bank of America’nın en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Kardemir Demir-Çelik (KRDMD): 182,68 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO): 135,0 milyon TL Emlak Konut GYO (EKGYO): 103,95 milyon TL Kıraç Galvaniz (TCKRC): 72,38 milyon TL Koza Altın (KOZAL): 64,80 milyon TL

Neden önemli?

Bank of America (BofA), ABD’nin en büyük ikinci bankası olup, global finansal piyasalarda büyük bir etkisi olan kurumsal bir yatırım bankasıdır. BofA'nın Borsa İstanbul’daki işlemleri, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına yönelik eğilimleri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu nedenle, BofA’nın Borsa İstanbul’da yaptığı alım-satım işlemleri, piyasa analistleri ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmektedir.

BofA'nın işlem hacmi ve seçtiği hisseler, Türkiye hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların ilgi alanlarını ve stratejilerini anlamak açısından da kritik öneme sahiptir.