Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü düşüşle tamamlanırken, Bank of America (BofA)’nın seans boyunca yaptığı alım ve satış işlemleri yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD’li yatırım bankası, 13 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da en çok BIMAS, KCHOL, PGSUS, GARAN ve ISCTR hisselerinde alım yaptı.

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, günü %1,53 düşüşle 10.556,18 puandan tamamlarken, işlem hacmi 104,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Günün genelinde küresel piyasalarda risk iştahının azalması, endeksteki satış baskısını artırdı.

BofA’nın en çok alım yaptığı 5 hisse

ABD merkezli yatırım devi Bank of America, 13 Ekim 2025 işlem gününde hacim bazlı olarak en fazla şu hisselerde alım gerçekleştirdi:

BIMAS (BİM Mağazalar A.Ş.) KCHOL (Koç Holding A.Ş.) PGSUS (Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) GARAN (Garanti Bankası A.Ş.) ISCTR (İş Bankası A.Ş.)

Bu hisselerdeki alımlar, gün içi endeks hareketine rağmen yabancı ilgisinin korunduğuna işaret etti.

BofA’nın en çok satış yaptığı 5 hisse

Aynı gün içinde Bank of America’nın satış yönlü işlemleri ise şu hisselerde yoğunlaştı:

TUPRS (Tüpraş A.Ş.) EKGYO (Emlak Konut GYO A.Ş.) THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) TOASO (Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) TTKOM (Türk Telekomünikasyon A.Ş.)

Enerji, havacılık ve otomotiv hisselerinde yapılan bu satışların, kâr realizasyonu ve portföy dengesi amacıyla gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Piyasalarda temkinli görünüm sürüyor

Analistler, Borsa İstanbul’da haftalık bazda zayıf işlem hacmi ve yurt dışı risk algısının hisse hareketlerini etkilediğini belirtiyor.

Yabancı yatırımcıların özellikle defansif sektör hisselerine yöneldiği, buna karşılık sanayi ve enerji hisselerinde satış eğilimi gösterdiği ifade ediliyor.