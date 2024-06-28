Bank of America (BofA), Türk lirası forward, tahvil ve hisse senetlerindeki kalabalıklaşan carry pozisyonları konusunda yatırımcıları uyardı.

Türk Lirası carry pozisyonları tehlikede

BofA stratejistleri, Türk lirası üzerinde yoğunlaşan carry trade pozisyonlarının kalabalıklaşmasının risk taşıdığına dikkat çekti. Stratejistlere göre, forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşmış olabileceği ve bu pozisyonların azaltılmasının Türk lirasında uzun pozisyon işlemleri için ciddi bir risk oluşturabileceği vurgulandı.

Stratejistler, ABD istihdam verilerinin son dönemde beklenenden yüksek gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şahin söyleminin, Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bu durumun carry trade işlemlerini daha riskli hale getirdiği ifade edildi.

Çek korunası karşısında TL alım tavsiyesi kapatıldı

BofA, Mayıs ayında başlattığı Çek korunası karşısında Türk lirası alım tavsiyesini hedefe ulaşıldığı için kapattığını duyurdu. Stratejistler, Türk lirası alım pozisyonlarının artık daha fazla risk taşıdığını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.