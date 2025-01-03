İstanbul’da bir banka görevlisi gibi davranarak, 50 bin lira dolandırıcılık yapan şüpheliler, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı. Olay, bankada yaşanan sıradan bir işlem gibi göründü, ancak kısa süre sonra yapılan araştırmalar, büyük bir dolandırıcılığın izlerini ortaya çıkardı.

Dolandırıcılığın başlangıcı

Olay, İstanbul'un merkezi bir ilçesinde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Şüpheliler, bankaya gelip, banka görevlisi gibi davranarak bir müşterinin hesabından 50 bin lira para transferi gerçekleştirdi. Müşteri, dolandırıcıların söylediklerine inanarak işlemi gerçekleştirdi ve paranın hesabından çıktığını fark etmedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Bankadaki güvenlik kameraları, şüphelilerin banka görevlisi gibi davranarak müşteriyle nasıl iletişim kurduğunu ve parayı nasıl dolandırdığını tüm detaylarıyla kaydetti. Şüphelilerin banka görevlisi gibi görünerek, güvenilirliklerini artırmak için çeşitli taktikler kullandıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri harekete geçti

Olayın fark edilmesinin ardından, banka yönetimi durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Polis, dolandırıcılığı araştırmak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri ve müşteri ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucu, şüpheliler tespit edilerek kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin yakalanması

Şüphelilerin kimlikleri belirlenirken, dolandırıcılık yöntemiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor. Polis, şüphelilerin benzer suçları işleyip işlemediklerini de araştırıyor.