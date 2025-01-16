Resmi Gazete’de yayımlanan yeni genelge ile kamu ödemelerinde köklü bir değişim başlatıldı. Artık, emekli maaşlarından sosyal yardımlara kadar birçok ödeme, Türkiye'nin yerli ödeme sistemi TROY üzerinden yapılacak. Kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde, TROY altyapısına geçiş yapılması zorunlu hale geldi. Bu gelişme, ülkenin ekonomik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yerli teknolojilerin desteklenmesi

Genelgede, bu düzenlemenin Türkiye'nin ekonomik güvenliğini güçlendirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, ekonomik kaynakların yurtiçinde kalmasına katkı sağlarken, dışa bağımlılığın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adım, sadece kamu harcamalarının güvenli altyapılara taşınmasını değil, aynı zamanda yerli teknolojilerin desteklenmesini de amaçlıyor.

Hangi ödemeler TROY üzerinden yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, hangi kamu ödemelerinin TROY üzerinden yapılacağı net bir şekilde açıklığa kavuşturuldu. Buna göre, şu ödemeler TROY altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek:

Emekli maaş ödemeleri

Kredi ve burs ödemeleri

Sosyal yardımlar

Esnaf destek ödemeleri

Bugünden itibaren yürürlüğe giren bu düzenlemeyle birlikte, kamu bankaları ve diğer kurumlar, ödeme işlemlerinde yerli ödeme altyapısını kullanmaya başlayacak. TROY altyapısına geçiş, kamu bankalarının tüm protokollerini yenileyerek hayata geçirilecek.