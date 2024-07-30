BDDK, Ocak-Haziran 2024 dönemine ilişkin bankacılık verilerini yayımladı. Bu verilere göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 28 trilyon 56 milyar 155 milyon TL'ye ulaştı. 2023 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı 4 trilyon 505 milyar 268 milyon TL arttı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ise 13 trilyon 851 milyar 874 milyon TL olarak kaydedildi.

Krediler ve menkul değerler

Bankaların mayıs dönemindeki menkul değerler toplamı 4 trilyon 587 milyar 937 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi %19,1, krediler toplamı %18,6 ve menkul değerler toplamı %15,6 oranında arttı. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %1,53 olarak gerçekleşti.

Mevduat ve özkaynak artışı

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduatlar, 2023 yılsonuna göre %10,9 artışla 16 trilyon 465 milyar 582 milyon TL'ye yükseldi. 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı ise %14,5 artışla 2 trilyon 465 milyar 513 milyon TL oldu. Haziran 2024 dönemi itibariyle bankacılık sektörünün dönem net karı 314 milyar 28 milyon TL ve sermaye yeterliliği standart oranı %17,10 seviyesinde bulunuyor.

Sektördeki performans ve gelecek beklentileri

Bankacılık sektöründeki bu olumlu performans, Türkiye ekonomisinin genel sağlığı için önemli bir göstergedir. Sektörün aktif büyüklüğündeki ve karındaki artışlar, bankaların finansal sağlığını ve sermaye yeterliliklerini koruduğunu göstermektedir. Bu veriler, bankacılık sektörünün gelecekte de güçlü performansını sürdürebileceğine işaret etmektedir.